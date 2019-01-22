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أمين المنطقة الشرقية يقوم غداً الاربعاء بزيارة تفقدية لبلدية بقيق وجوف بني هاجر وعين دار وعريعرة

أمين المنطقة الشرقية يقوم غداً الاربعاء بزيارة تفقدية لبلدية بقيق وجوف بني هاجر وعين دار وعريعرة
http://almnatiq.net/?p=683069
المناطق - الدمام

يقوم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بزيارة لعدد من البلديات يوم غداً الاربعاء الموافق 07/05/1440هـ، والتي تأتي ضمن جولات معاليه التفقدية للبلديات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، ان معالي الأمين سيقوم بزيارة لبلدية بقيق وبلدية جوف بني هاجر وبلدية عريعرة وبلدية عين دار، والتي تأتي استكمالا لجولات معاليه التفقدية، للاطلاع على سير المشروعات التي يتم تنفيذها وكذلك على الخدمات المقدمة للمستفيدين، فيما سيقوم معاليه بالالتقاء بالمجالس البلدية وكذلك الالتقاء بالمواطنين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات البلدية المقدمة لهم.

وأشار الى أن معالي الامين سيقوم بجولة ميدانية على المشاريع التي تنفذها البلديات، فيما سيكشف عن أبرز المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن ميزانية العام المالي الجديد، والتي تأتي ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، والتي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

ولفت الصفيان إلى أهمية الزيارة والتي تأتي من حرص معالي الامين على تفقد سير العمل في جميع البلديات والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم عن قرب، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، ، وكذلك تفقد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها.

وأضاف أن الزيارة تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية الامير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم،  وكذلك تفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.

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