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“ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !

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“ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !

“ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !
http://almnatiq.net/?p=683075
المناطق - أبها
استضافت جمعية الثقافة والفنون بأبها أولى عروض فيلم ” ربما ” من تأليف الكاتب المعروف محمد الفهادي و اخراج الفنان  فيصل الشعيب وانتاج نادي عسير السينمائي وذلك بقاعة العروض وسط حضور جماهيري كبير.
وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا العرض يأتي في وقت يشهد انتعاش سينمائي متواصل لتكوين تواصل ابداعي يقوم على تنفيذه أبناء الوطن بما يعود بالنجاح و التفوق على هذه الصناعة الهامة، مبينا أهمية حضور السينما كأحد خيارات العمل الثقافي الذي يتماشى مع رؤية الوطن ٢٠٣٠ وبما يسهم في تعميق التجارب على المستوى المعرفي والمهاري .
من جهته أوضح مخرج الفيلم فيصل الشعيب أن القصة تناولت الجانب الإنساني بين الأشقاء حين تكون الماده طرف رئيسي بينهم وتكون حياة أحدهم قصيره وهنا تكمن حقيقه ان السلام والأمل لها طبيعه جامده وهنا دور الكلمه الراقيه والجميله في السيناريو لتصور هذه الاحساس الجميل بخبرة كاتب متمكن، مبينا أنه تم تنفيذ الفيلم بجهود ذاتيه عبر مشاركه العديد من اعضاء النادي .

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