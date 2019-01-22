“ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !

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استضافت جمعية الثقافة والفنون بأبها أولى عروض فيلم ” ربما ” من تأليف الكاتب المعروف محمد الفهادي و اخراج الفنان فيصل الشعيب وانتاج نادي عسير السينمائي وذلك بقاعة العروض وسط حضور جماهيري كبير.

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا العرض يأتي في وقت يشهد انتعاش سينمائي متواصل لتكوين تواصل ابداعي يقوم على تنفيذه أبناء الوطن بما يعود بالنجاح و التفوق على هذه الصناعة الهامة، مبينا أهمية حضور السينما كأحد خيارات العمل الثقافي الذي يتماشى مع رؤية الوطن ٢٠٣٠ وبما يسهم في تعميق التجارب على المستوى المعرفي والمهاري .