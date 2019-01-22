أمانة عسير والنقل يشكلان فريق عمل مشترك لبحث التوجهات المستقبلية للطرق

المناطق - أبها

استقبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه ، مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري ، وتم خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة المشتركة بين الجهتين .

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور فرع وزارة النقل بالمنطقة وأهدافها العامة والتوجهات المستقبلية في منطقة عسير ، وعدد من المواضيع الهامة والمشتركة بين الجانبين، حيث تم مناقشة تنسيق الأعمال بين الأمانة و فرع النقل بالمنطقة .

فيما نوقش عدة نقاط ابرزها ان تقوم الجهتين بتشكيل فريق عمل مشترك بين الأمانة ووزارة النقل، حيث يقوم الفريق بعقد اجتماعات دورية من أجل بحث كل ما من شأنه خدمة المنطقة و الصالح العام في إطار التعاون المشترك بين الطرفين .

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن التنسيق بين الأمانة وفرع وزارة النقل من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الطرق والشوارع بمنطقة عسير مع مراعاة الجانب الأهم في السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك مع مراعاة الوقت لإنجاز المشاريع وتجاوز العقبات.

منبها الى ان الأمانة تعمل جاهدة على تذليل أي عقبات قد تواجه أي جهة حكومية ، و يأتي ذلك من مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وبقية الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة .

الجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع جاء في إطار التعاون بين أمانة منطقة عسير و فرع وزارة النقل بالمنطقة من خلال التنسيق في عدد من المواضيع المشتركة بين الجهتين.