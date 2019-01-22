امير الباحة يكرم الإدارات الحكومية ووفد قرية الباحة التراثية

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الإدارات الحكومية ووفد قرية الباحة التراثية لمشاركتهم المميزة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في جلسته الأسبوعية ، بالقاعة الكبرى بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، أصحاب المعالي، والمشرف العام على مشاركة منطقة الباحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة وأعضاء الوفد، ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية المشرف العام على مشاركة منطقة الباحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة صالح بن محمد القلطي، كلمة نوه فيها بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم وتشجيع لتراث الوطن والمحافظة عليه من الاندثار كون تاريخ الدول يدوم بالمحافظة على تراثها، مشيراً إلى أن مشاركة منطقة الباحة في مهرجان الجنادرية لهذا العام 1440هـ عبر قرية الباحة التراثية شهدت تميزاً لافتاً وحضوراً قوياً مكنها بأن تكون وجه أولى لزائري الجنادرية.

وأكد أن ما حققته المنطقة من مشاركة مميزة عرضت من خلالها تراث وحاضر المنطقة المزدهر ومستقبلها المشرق جاءت بفضل الله أولاً ثم بدعم وتوجيهات ومتابعة أمير منطقة الباحة، وفي ظل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة “أيدها الله”، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون والمشاركات من أبناء المنطقة للارتقاء ببيت الباحة ليكون مرضياً لأهالي المنطقَة والزوار ليسترجعوا من خلاله ذكريات الأصالة والتراث والحاضر المجيد، معرباً عن شكره لكل من أسهم في هذا النجاح.

وفي نهاية اللقاء كرم الأمير حسام بن سعود، الإدارات الحكومية والوفود المشاركة ببيت الباحة, كما كرم سموه وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من وكيل إمارة الباحة ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المشرف العام على مشاركة منطقة الباحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد الحربي، ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري.

من جهة ثانية كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة جامعة الباحة، وذلك نظير مشاركتها بمهرجان الجنادرية 33، حيث تسلم التكريم من يد سموه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين وذلك في اثنينية سموّه المخصصة لذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري.

وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أن هذا التكريم امتداداً لدعم سموه المتواصل للجامعة ودافعاً معنوياً مهماً لمنسوبيها لتقديم المزيد وخدمة هذا الوطن المبارك.

وأضاف معاليه بأن مشاركة الجامعة في “الجنادرية 33 تأتي ضمن حرص الجامعة على حضورها بين الجامعات السعودية، وتعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن حيث شاركت الجامعة بجناحيها “الرجالي والنسائي” وحظيت بتصميم يحوي لوحات تعريفية شاملة عن كليات الجامعة وجميع برامجها المقدمة وركن ” مسيرة وإنجاز ” من خلال عدد من المطبوعات، والأفلام الوثائقية، والصور وفعاليات متنوعة وأعمال الطالبات خلال العام الماضي وبمشاركة عدد من الموظفين الذين يتواجدون للرد على أسئلة الزوار.