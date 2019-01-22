صندوق تنمية الموارد البشرية: 5 خطوات لاستفادة السعوديين والسعوديات من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

المناطق - الرياض

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، للسعوديين والسعوديات، خمسة خطوات ميسرة لاستفادتهم من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، تبدأ بتسجيل الباحث أو الباحثة عن عمل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa ، ثم اكمال بيانات السيرة الذاتية وإرفاق صورة من المؤهل التعليمي، يليها البحث عن الإعلانات الوظيفية واختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات”، ثم التقديم على الوظيفة المناسبة وانتظار قبول المنشأة، ليتم بعدها إكمال عملية التوظيف وانضمام المتقدم إلى دعم البرنامج.

ويتحمل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج، حيث تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70% من الدعم للتوظيف و 30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.