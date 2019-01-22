أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، بحضور نائب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم محمد المقيطيب ، الكابتن أحمد بن عبدالله الشقاوي ، الذي قدم للسلام على سموه بعد تحقيقه المركز الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية “كروس كانتري” فئة T2 في رالي المغرب ، محققاً لقب بطل العالم 2018م.

وفي بداية الاستقبال هنأ سمو أمير القصيم بطل الراليات الشقاوي على الإنجاز الذي حققه ، مشيداً بما قدمه من تمثيل مشرّف للوطن في منافسات الراليات والمستويات المميزة خلال مشاركاته المختلفة في المحافل المحلية والدولية ، إلى جانب حصوله على المركز الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة T2 في رالي المغرب وتحقيقه المركز الأول على فئته ، ممتدحاً روحة الوطنية ومشاركاته الرياضية ، وتمنى سمو الأمير فيصل بن مشعل التوفيق والسداد لجميع الرياضيين لرفع علم المملكة في جميع المحافل الدولية.

وفي ختام اللقاء قدم الشقاوي شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه لرياضة السيارات ولشباب الوطن ، معبراً عن سعادته الغامرة بالإنجاز الذي حققه كرياضي للوطن ، مؤكداً أنه سيسعى جاهداً لبذل مجهودات أكبر في المستقبل ، ليرفع علم المملكة في كافة المحافل الرياضية العالمية.