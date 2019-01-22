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“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة
http://almnatiq.net/?p=683099
المناطق - واس

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستحضر Jusprin 81mg، الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، بسبب خلل في جودته، وخاطبت الجهات الصحية لإيقاف استخدامه.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن تلقت الهيئة معلومات من شركة “جلفار” تفيد بوجود خلل في جودة جميع تشغيلات مستحضر Jusprin 81mg.
وألزمت “الغذاء والدواء” شركة “جلفار” بسحب جميع تشغيلات المستحضر من الجهات المستفيدة كافة.
ودعت الهيئة مستخدمي المستحضر إلى مراجعة الطبيب المختص.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز الاتصال الموحد في الهيئة: (19999).

 

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