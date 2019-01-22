نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , بحضور نائب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة محمد المقيطيب , اليوم , الكابتن أحمد بن عبدالله الشقاوي , الذي قدم للسلام على سموه بعد تحقيقه المركز الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية “كروس كانتري” فئة t2 برالي المغرب محققاً من خلاله بطل العالم 2018.

وفي بداية الإستقال رحب سمو نائب أمير منطقة القصيم بالشقاوي مهنئاً له حصوله على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجلات المملكة الرياضية , منوهاً بما يتلقاه قطاع الرياضة من دعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ , سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه دائماً وكافة زملائه الرياضيين لتحقيق الإنجازات وفي كافة المحافل الدولية.

وفي ختام الاستقبال قدم الكابتن احمد الشقاوي شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على تشجيعه للشباب والرياضيين وتوجيهاته لمضاعفة الجهود لتحقيق مزيداً من الإنجازات الدولية .