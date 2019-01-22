احدث الأخبار

هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 5 خطوات لاستفادة السعوديين والسعوديات من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء ينوه بموافقة المجلس التأسيسي لـ نيوم برئاسة ولي العهد على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة “خليج نيوم”
أبرز المواد
 اتفاقية بين برنامج الإسكان “تقنيات البناء” و”الوادي الصناعي” لاستقطاب تقنيات مبتكرة
أبرز المواد
 امير الباحة يكرم الإدارات الحكومية ووفد قرية الباحة التراثية
أبرز المواد
 أمانة عسير والنقل يشكلان فريق عمل مشترك لبحث التوجهات المستقبلية للطرق
منطقة عسير
 “ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !
منطقة عسير
 الأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تختتم دورتها الأولى لموظفي الجهات الحكومية بعسير
منطقة عسير
 أمين المنطقة الشرقية يقوم غداً الاربعاء بزيارة تفقدية لبلدية بقيق وجوف بني هاجر وعين دار وعريعرة
المنطقة الشرقية
هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين

هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين

أبرز المواد
نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”

نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب

أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب

أبرز المواد

هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين

هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين
http://almnatiq.net/?p=683106
المناطق - الرياض

رخصت هيئة السوق المالية لأول منشأة ذات أغراض خاصة (“إتقان فاينانس“) لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرتها الهيئة ويعتبر هذا الترخيص الأول من نوعه بالمملكة لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين حيث تتمتع المنشأة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي المنشأة بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله.

ومن أبرز الأهداف لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة هي الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية، وذلك عن طريق إصدار أدوات دين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة ونقل الأصول للمنشأة لتحويل المخاطر المرتبطة بالأصول إليها أو تقييد بعض الالتزامات المتعلقة بأدوات الدين المصدرة في القوائم المالية للمنشأة بدلاً من راعي المنشأة أو ملاكها، و حماية حقوق المستثمرين (حاملي أدوات الدين) من إفلاس الجهات المرتبطة بالمنشأة كراعي المنشأة أو ملاكها.

حيث تأتي هذه الخطوة استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتنويع مصادر التمويل لمشاريع القطاعين العام والخاص. والتي تضمنتها استراتيجية الهيئة في محور تسهيل التمويل والمتماشية مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الهيئة أصدرت في التاسع من ربيع الثاني 1439 هـ  الموافق السابع والعشرين من ديسمبر 2017 القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وذلك بموجب قرار من مجلس الهيئة بناءً على نظام السوق المالية. وفي الأول من أبريل 2018م، دخلت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة حيز التنفيذ.

روابط ذات صلة

نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”

نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”
“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة
أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب

أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*