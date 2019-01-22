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أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن

أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن
http://almnatiq.net/?p=683109
عرعر - خالد الضبيبي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , في مكتبه بالإمارة اليوم , نائب رئيس شركة معادن المهندس خالد العوهلي الذي قدم لسموه عرضا عن المشاريع التوسعية بالمنطقة.
وبحث سموه خلال الاستقبال المقومات التعدينية للمنطقة ومدى فعاليتها في بناء مستقبل مثمر ورسم مرحلة جديدة تضمن إيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز بيئة الأعمال وتنمية الحراك الاستثماري في المنطقة ورفع جاذبيتها لرؤوس الأموال لاسيما في الصناعات التعدينية والنشاطات ذات العلاقة نظراً لما تزخر به المنطقة من احتياطات كبيرة من خام الفوسفات والغاز وغيره من الثروات المعدنية.
من جانبه, أعرب المهندس العوهلي عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على مايولي من دعم ورعاية للتنمية في المنطقة واهتمامه البالغ بالتطور الصناعي الذي تشهده المنطقة، موضحا أن الشركة في أعمالها بالمنطقة تستند على عمل تكاملي مع إمارة المنطقة نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

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