احدث الأخبار

فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يبحث مع هدف وطاقات مبادرة توظيف
منطقة عسير
 أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 5 خطوات لاستفادة السعوديين والسعوديات من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء ينوه بموافقة المجلس التأسيسي لـ نيوم برئاسة ولي العهد على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة “خليج نيوم”
أبرز المواد
 اتفاقية بين برنامج الإسكان “تقنيات البناء” و”الوادي الصناعي” لاستقطاب تقنيات مبتكرة
أبرز المواد
 امير الباحة يكرم الإدارات الحكومية ووفد قرية الباحة التراثية
أبرز المواد
 أمانة عسير والنقل يشكلان فريق عمل مشترك لبحث التوجهات المستقبلية للطرق
منطقة عسير
 “ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !
منطقة عسير
فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يبحث مع هدف وطاقات مبادرة توظيف

فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يبحث مع هدف وطاقات مبادرة توظيف

منطقة عسير
أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن

أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن

أبرز المواد
هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين

هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين

أبرز المواد
نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”

نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”

أبرز المواد

فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يبحث مع هدف وطاقات مبادرة توظيف

فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يبحث مع هدف وطاقات مبادرة توظيف
http://almnatiq.net/?p=683112
المناطق - أبها

عقد بمكتب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين بن حمد المري اجتماع تشاوري ضم الاجتماع مدير فرع صندوق الموارد البشرية هدف بمنطقة عسير  علي الشهري ومدير مركز طاقات للتوظيف بمنطقة عسير محمد حنش عسيري و من إدارة التفتيش بالمنطقة رامي عبدالله الجهني ، وذلك لمناقشة مبادرة تعاون بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير و صندوق الموارد البشرية هدف و طاقات حيث يهدف الى توفير وظائف نوعية وقيادية لطالبي العمل بمنطقة عسير خلال الفتره القادمة في العديد من المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

روابط ذات صلة

أمانة عسير والنقل يشكلان فريق عمل مشترك لبحث التوجهات المستقبلية للطرق

أمانة عسير والنقل يشكلان فريق عمل مشترك لبحث التوجهات المستقبلية للطرق
“ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !

“ربما ” في فنون أبها .. كامل العدد !
الأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تختتم دورتها الأولى لموظفي الجهات الحكومية بعسير

الأمن السيبراني بجامعة الملك خالد تختتم دورتها الأولى لموظفي الجهات الحكومية بعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*