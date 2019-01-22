فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يبحث مع هدف وطاقات مبادرة توظيف

المناطق - أبها

عقد بمكتب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين بن حمد المري اجتماع تشاوري ضم الاجتماع مدير فرع صندوق الموارد البشرية هدف بمنطقة عسير علي الشهري ومدير مركز طاقات للتوظيف بمنطقة عسير محمد حنش عسيري و من إدارة التفتيش بالمنطقة رامي عبدالله الجهني ، وذلك لمناقشة مبادرة تعاون بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير و صندوق الموارد البشرية هدف و طاقات حيث يهدف الى توفير وظائف نوعية وقيادية لطالبي العمل بمنطقة عسير خلال الفتره القادمة في العديد من المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ .