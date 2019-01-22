“هدف” يعقد ندوة بعنوان (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)

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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بالرياض اليوم (الثلاثاء)، ندوة بعنوان: (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)، قدمها الكاتب والمستشار الاقتصادي الأستاذ برجس بن حمود البرجس، بحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من قيادات ومنسوبي “هدف“.

واستعرض البرجس أمام حضور الندوة، قوة الاقتصادي السعودي وذلك من خلال لغة الأرقام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون سوق العمل المحلي أكبر مما هو عليه الآن، إضافة إلى توسع القطاع الخاص أفقياً وعمودياً سيراً مع التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

وتحدث المستشار الاقتصادي، عن الوظائف الواعدة والوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لمتطلبات واحتياجات السوق، في ظل النمو الاقتصادي وتوجه الدولة حالياً نحو تنويع مصادر الدخل، سيراً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتطرق البرجس، في ثنايا الندوة، إلى التحديات والعوامل المؤثرة على سوق العمل، وتأثير الخصخصة وتحول الخدمات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وآثارها على سوق العمل، الأمر الذي يتطلب وفقاً ـــــ للبرجس ـــــ، سوق قوي يرتكز على الصناعة وتوظيف التقنية في مختلف مساراتها واتجاهاتها الحديثة.

وانتقل البرجس في حديثه خلال الندوة، إلى الوظائف الحالية والواعدة التي يحتاجها السوق السعودي، ومن ذلك الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعليم والصحة.

وعرج المستشار الاقتصادي، على التأثير المستقبلي للذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية على سوق العمل، كما تطرق إلى مسارات التطوير المطلوبة لإيجاد وإحداث التوازان بين مخرجات التعليم والأسواق.