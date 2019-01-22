احدث الأخبار

“هدف” يعقد ندوة بعنوان (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 قائد القوات المشتركة للتحالف يستقبل القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يستقبل المشرف على المجمعات السكنية الخيرية لإسكان الملك عبدالله الخيري
أبرز المواد
 فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يبحث مع هدف وطاقات مبادرة توظيف
منطقة عسير
 أمير الحدود الشمالية يستقبل نائب رئيس شركة معادن
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية ترخص لأول منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يستقبل بطل العالم للراليات “أحمد الشقاوي”
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب مستحضر ” Jusprin 81mg “بسبب خلل في الجودة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل “الشقاوي” بطل العالم للراليات T2بالمغرب
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 5 خطوات لاستفادة السعوديين والسعوديات من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 مجلس الوزراء ينوه بموافقة المجلس التأسيسي لـ نيوم برئاسة ولي العهد على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة “خليج نيوم”
أبرز المواد
“هدف” يعقد ندوة بعنوان (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)

“هدف” يعقد ندوة بعنوان (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)

أبرز المواد
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد
قائد القوات المشتركة للتحالف يستقبل القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

قائد القوات المشتركة للتحالف يستقبل القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

أبرز المواد
نائب أمير الجوف يستقبل المشرف على المجمعات السكنية الخيرية لإسكان الملك عبدالله الخيري

نائب أمير الجوف يستقبل المشرف على المجمعات السكنية الخيرية لإسكان الملك عبدالله الخيري

أبرز المواد

“هدف” يعقد ندوة بعنوان (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)

“هدف” يعقد ندوة بعنوان (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)
http://almnatiq.net/?p=683125
المناطق - الرياض

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بالرياض اليوم (الثلاثاء)، ندوة بعنوان: (متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل)، قدمها الكاتب والمستشار الاقتصادي الأستاذ برجس بن حمود البرجس، بحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من قيادات ومنسوبيهدف“.

واستعرض البرجس أمام حضور الندوة، قوة الاقتصادي السعودي وذلك من خلال لغة الأرقام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون سوق العمل المحلي أكبر مما هو عليه الآن، إضافة إلى توسع القطاع الخاص أفقياً وعمودياً سيراً مع التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

وتحدث المستشار الاقتصادي، عن الوظائف الواعدة والوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لمتطلبات واحتياجات السوق، في ظل النمو الاقتصادي وتوجه الدولة حالياً نحو تنويع مصادر الدخل، سيراً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتطرق البرجس، في ثنايا الندوة، إلى التحديات والعوامل المؤثرة على سوق العمل، وتأثير الخصخصة وتحول الخدمات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وآثارها على سوق العمل، الأمر الذي يتطلب وفقاً ـــــ للبرجس ـــــ، سوق قوي يرتكز على الصناعة وتوظيف التقنية في مختلف مساراتها واتجاهاتها الحديثة.

وانتقل البرجس في حديثه خلال الندوة، إلى الوظائف الحالية والواعدة التي يحتاجها السوق السعودي، ومن ذلك الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعليم والصحة.

وعرج المستشار الاقتصادي، على التأثير المستقبلي للذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية على سوق العمل، كما تطرق إلى مسارات التطوير المطلوبة لإيجاد وإحداث التوازان بين مخرجات التعليم والأسواق.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
قائد القوات المشتركة للتحالف يستقبل القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

قائد القوات المشتركة للتحالف يستقبل القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية
نائب أمير الجوف يستقبل المشرف على المجمعات السكنية الخيرية لإسكان الملك عبدالله الخيري

نائب أمير الجوف يستقبل المشرف على المجمعات السكنية الخيرية لإسكان الملك عبدالله الخيري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*