أمير منطقة الرياض يدشن (9) مراكز إسعافيه و (50) سيارات اسعاف جديدة

الرياض - شاجع الدوسري

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صباح اليوم بمكتبة عدد من المشاريع الجديدة التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض والتي تضمنت افتتاح تسع مراكز إسعافيه بمنطقة الرياض بالإضافة للأسطول الجديد من الآليات سيارات الإسعاف البالغ عدده خمسين سيارة وآلية.

وقال سمو أمير منطقة الرياض خلال تدشينه المراكز الإسعافية الجديدة وسيارات الإسعاف نتمنى لكم التوفيق والنجاح خدمة للوطن والمواطن، وقد حضر التدشين مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني إضافة لعدد من القيادات بالهيئة حيث قدم مدير الفرع شرحاً تفصيلياً عن مشاريع الهيئة في المنطقة وأهم التحديات والإنجازات إضافة للخطط التي تم اعتمادها لفرع الرياض لهذا العام وأهم المشاريع التي سيتم انجازها وتدشينها خلال هذا العام.

كما استمع سموه لأهم الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال منصاتها الإلكترونية ومراكز التدريب التابعة للهيئة وأهم البلاغات التي تم استقبالها وعدد الحالات الطارئة التي تم مباشرتها خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الحفل تم استعراض الآليات وسيارات الإسعاف والقوى البشرية التابعة للهيئة أمام سموه في ساحة قصر الحكم وتقديم شرح مفصل عن أهم المواصفات التي تحملها السيارات الجديدة للهيئة التي دخلت الخدمة وما تحوية من أجهزة طبية وقطع وضمادات.

من جهة قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني أن هذا التدشين من قبل سمو أمير منطقة الرياض داعم لنا في الهيئة من خلال هذا التدشين المهمة في المنطقة من المراكز الإسعافية والسيارات الجديدة, وقال أن سموه متابع لشؤون المنطقة بشكل مستمر وحريص على التطوير الأداء من الجهات الحكومية، وأكد د القحطاني حرصة على متابعة ملاحظات سموه والإمارات وتلافي العقبات التي تؤثر في العمل الإسعافي وتغطية المنطقة من خلال المراكز الإسعافية ونحن نعمل على هذا بحرص شديد من خلال افتتاح مراكز إسعافيه جديدة تخدم المنطقة وطالبي الخدمات الإسعافية.