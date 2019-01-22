بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير عام مراكز السمنة بوزارة الصحة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي , ومدير عام مراكز السمنة بالمملكة الدكتور هيثم الفلاح , والإستشاري الدكتور فهد بامحرز , ومدير مركز فيصل بن مشعل لعلاج البدانة بالمنطقة الدكتور مانع البليهي.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع مطلعاً على الجهود المبذولة بمركز السمنة منذ انشاءه خلال ثمان سنوات ومراحل تطويره وعدد المراجعين الذين يتم تقديم الخدمات لهم , بالإضافة إلى خطة تطوير المركز ومعدل العمليات المقامة وخطة تقليص فترات الإنتظار للعمليات الجراحية المقدمة .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود القائمة بالمركز , منوهاً بما يتلقاه القطاع الصحي من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مشيداً بالخطط التطويرية لمركز السمنة بالمنطقة , مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود لتقديم خدمات عالية الجودة وبأهمية فائقة لكافة المواطنين والمواطنات , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

من جانبه قدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعمهم الدائم ومتابعتهم لكافة الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة , مشيراً إلى أن المركز يترجم الدعم اللامحدود للدولة ـ أعزها الله ـ , مؤكداً على أن صحة المنطقة لا تألوا جهداً في تعزيز البرامج الصحية لخدمة المرضى والمراجعين من أهالي المنطقة , لافتاً الإنتباه على أن المركز يقدم الخدمات العلاجية لأمراض السمنة للتخفيف من معاناة المرضى بأحدث ما توصل إليه الطب الحديث وبكوادر طبية متخصصة.