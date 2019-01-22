بحضور نائبه .. الأمير فيصل بن مشعل يترأس اجتماع “مركز القصيم للإبداع والإبتكار”

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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، اجتماع مركز القصيم للإبداع والإبتكار ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ومنسوبي المركز الدكتور عبدالله البريدي ، الدكتور عبدالرحمن الصقير، المهندس منصور الرجيعي ، المهندس حمد اللحيدان ، المهندس عبدالله الربدي.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال الاجتماع ، على أن فكرة مركز القصيم للإبداع والإبتكار تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ لرعاية أبناء الوطن المبدعين ، وإيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم ، لإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشاريع ابتكارية ذات قيمة مفيدة ، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وتنمية المخزون المهاري لدى الشباب والفتيات في مختلف المجالات للمساهمة في بناء مجتمع متقدم في مجال الإبداع والابتكار ومسهماً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار سمو أمير القصيم إلى أهمية أن يكون المركز حاضناً للمبدعين واكتشاف المواهب وقدراتهم الإبداعية وتنمية مهاراتهم ، واستثمار أوقاتهم في مشاريع مفيدة ، وتحويل مشروعاتهم إلى أعمالاً تجارية تعود عليهم بالنفع والفائدة ، مشدداً سموه على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وإيجاد المعارض لتعزيز دور الإبداع والابتكار ، بالإضافة إلى خلق البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين ، لتنفيذ خططهم ومشاريعهم والترويج لها بشكل نافع ومفيد.

وقال سموه: نتطلع إلى أن يكون المركز إطاراً شاملاً لكل الجهود المتعلقة بالإبداع والابتكار ، سواءً من خلال القطاع العام أو الخاص ، لتحسين قدرات المبدعين المحلية في مجال الابتكار والاستدامة وزيادة الإنتاجية.