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محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن

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محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن

محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=683151
حفرالباطن - فهد المريخي
استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم, فضيلة رئيس محكمة حفر الباطن العامة الشيخ أحمد المحيميد, وذلك بمقر المحافظة.
واستمع سموه لشرح مفصل من فضيلة رئيس المحكمة العامة عن أبرز أعمال وانجازات المحكمة وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات.
ونوه سمو محافظ حفر الباطن بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام ورعاية بالقضاء والقضاة، مثمنًا الجهود والخدمات المبذولة من قبل المحكمة العامة وما تقدمه خدمة للمواطن والمقيم بالمحافظة.
من جهته, أعرب المحيميد عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته وما تحظى به المحكمة بالمحافظة من دعم ومتابعة من سمو محافظ حفر الباطن.

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