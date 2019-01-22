كلية الصيدلة بجامعة تبوك تقيم حملة توعية عن آثار مشروبات الطاقة

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نظمت كلية الصيدلة بجامعة تبوك حملة توعية عن سوء استخدام مشروبات الطاقة والحد من مخاطرها وآثارها الجانبية وذلك في عدد من مدارس مرحلة التعليم الثانوي بمدينة تبوك نظراً لما تمثله تلك المرحلة العمرية من أهمية ولكونها الفئة الأكثر استخداماً لتلك المنتجات.

وتضمنت الحملة إلقاء الطلاب المشاركين وأعضاء النادي الطلابي بالكلية “نادي جرعة دواء” لمحاضرة تعريفية عن مكونات مشروبات الطاقة، وكيفية الترويج لها والأعراض الجانبية الناتجة عن استهلاك كميات كبيرة منها مثل الأرق والصداع والحموضة وهشاشة العظام وتسوس الأسنان وزيادة معدل نبضات القلب ومستوى السكر في الدم إضافة إلى تأثيرها السلبي طويل المدى على الأداء الرياضي والتحصيل الدراسي للطلاب.

من جانبهم عبر قائدو المدارس والقائمين عليها عن شكرهم وسعادتهم بمثل هذه الحملات التي تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى الطلاب وتوعيتهم.