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أمانة تبوك تكثف جولاتها الرقابية على السوق المركزي والمجمعات التجارية بالمنطقة

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أمانة تبوك تكثف جولاتها الرقابية على السوق المركزي والمجمعات التجارية بالمنطقة

أمانة تبوك تكثف جولاتها الرقابية على السوق المركزي والمجمعات التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=683157
المناطق - تبوك
كثفت الإدارة العامة للأسواق بأمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية والتفتيشية على السوق المركزي والمجمعات التجارية الكبرى خلال الشهر الماضي ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة ” الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أنه جرى القيام بـ 1600 زيارة تفتيشية من قبل مراقبي الإدارة العامة للأسواق جرى خلالها ضبط 613 كيلو جرامًا من السمك بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 149 كيلو جرامًا من الربيان الفاسد كما جرى إتلاف 208 لترات من الزيوت الغير صالحة وإتلاف 635 كيلو جرامًا من الفواكه والخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي فيما جرى ضبط 97 كيلو جرامًا من اللحوم مجهولة المصدر ومصادرة وإتلاف 173 كيلو جرامًا من التمور الفاسدة و 725 كيلو جرامًا من الطماطم الفاسدة.
وأضاف المهندس الغبان أن الجولات شملت المجمعات التجارية الكبرى حيث جرى ضبط عدة مخالفات نتج عنها إبعاد 32 عاملاً لا يحملون شهادات صحية ومصادرة وإتلاف 173 كيلو جرامًا من الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام بينما جرى إتلاف 132 لتراً من زيوت القلي الغير صالحة للاستخدام كما جرى إتلاف 83 لتراً من العصائر البائتة والمحضرة مسبقاً إضافة إلى مصادرة 216 كيلو جرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وأكد استمرار أعمال الأمانة الرقابية والتفتيشية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من سكان مدينة تبوك وزوارها مع اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين.

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