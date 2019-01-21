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الاحتفال بإكمال حجز 249 وحدة سكنية في مشروع “بوابة طيبة” بالمدينة المنورة يوم 16/1/2019

الاحتفال بإكمال حجز 249 وحدة سكنية في مشروع “بوابة طيبة” بالمدينة المنورة يوم 16/1/2019

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الاحتفال بإكمال حجز 249 وحدة سكنية في مشروع “بوابة طيبة” بالمدينة المنورة يوم 16/1/2019

الاحتفال بإكمال حجز 249 وحدة سكنية في مشروع “بوابة طيبة” بالمدينة المنورة يوم 16/1/2019
http://almnatiq.net/?p=683178
المدينة المنورة - محمد الغبيشي
المدينة المنورة-تحتفل شركة “المسوقون المتميزون للاستثمار والتطوير العقاري والمشروعات” يوم 16/1/2019باكمال حجز 249 وحدة سكنية في مشروع “بوابة طيبة” بالمدينة المنورة ضمن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.

وأوضح المهندس محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة “المسوقون المتميزون للاستثمار والتطوير العقاري والمشروعات” أن المشروع يضم 700 وحدة سكنية، وتبلغ مساحته الإجمالية 133979.79 متر مربع، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال تحت الإنشاء، ومن المقرر تسليم أولى وحداته إلى مستفيدي وزارة الاسكان في 31/12/2021م

وأشار إلى أن الشركة متعاقدة مع مالك أرض المشروع “شركة النهلة للتجارة والمقاولات” على تطوير وبناء وتسويق المشروع بالشراكة مع وزارة الإسكان.

وبين أن أهم ما يميز المشروع تنوع العمائر التي تتكون من طابقين أو أربعة طوابق، ويحتوي كل طابق على شقتين فقط، مما يعني وجود عدد محدود من الساكنين في كل عمارة مما يسهل تواصلهم وتعارفهم ويخلق أجواء حميمية في المكان، وذلك في مقابل المشروعات الأخرى التي تصل الارتفاعات بها الى ثمانية أدوار.

وقال متولي إن المشروع يوفر 700 وحدة سكنية مختلفة التصاميم والمساحات بدءا من 131 متر مربع إلى 328 مترا مربعا، وبسعر يبدأ من 297 ألفا و450 ريالا وبقسط شهري يبدأ من 1200 ريال.

وأوضح أن مشروع “بوابة طيبة” يقع في الجهة الشرقية من المدينة المنورة على طريق المطار الرئيسي الذي يربط المطار مع المسجد النبوي الشريف على بعد 7 كيلومترات من المسجد وعلى بعد 3 كيلومترات من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

وأشار إلى أن المشروع يجاور عددا من المعالم والمنشآت الخدمية مثل محطة قطار الحرمين وجبل أحد وجامعة طيبة، وغيرها، وتتوفر فيه جميع خدمات البنية التحتية (صرف صحي، مياه، كهرباء، هاتف، إنارة، طرق مسفلتة، أرصفة، تشجير)، إلى جانب جميع المرافق العامة (4 مدارس بنين وبنات، 3 رياض أطفال، 3 مساجد، حدائق، مركز صحي، موقف سيارة لكل وحدة سكنية). ويوجد في وسط المخطط شارع تجاري تتوفر فيه كافة كافة المحلات التجارية اللازمة.

وأكد المهندس محمد متولي أن رسالة شركة “المسوقون المتميزون للاستثمار والتطوير العقاري والمشروعات” هي تأمين الوحدات السكنية المناسبة لكافة شرائح المجتمع بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في الحصول على مسكن، مما يساعد في تطوير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى أن تصبح أكبر مطور عقاري في المدينة المنورة، وأن يمتد نشاطها الى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال توفير وحدات سكنية عالية الجودة.

يذكر أن برنامج “سكني” مخصص للمواطنين لتسهيل وتسريع حصولهم على الحلول السكنية المتنوعة من خلال خطوات سهلة وسلسة، وذلك لرفع نسبة التملك للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية.

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