محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي

جازان - فضة عطيف

أدّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ، بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع ابو حيمد بمحافظة العارضة ، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي نايف بن حسن يحيى الحريصي أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية ، الذي استشهد إثر تعرضه لانفجار لغم أرضي أثناء أداء مهامه دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل محافظ العارضة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين التأكيد على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ العارضة ، وكيل وزارة الداخلية لشئون الأفوج اللواء الركن فهد بن سعيد القحطاني وقائد قوة الأفواج بالعارضة وعدد من ضباط وأفراد القطاعات العسكرية ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ وجموعا من أهالي العارضة.