محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزيادي

جازان - فضة عطيف

أدى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني بجامع قرية الهجنبة التابعة لمركز الشقيق بمحافظة الدرب عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب العريف رقيب فارس بن علي مانع الزيادي أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع الدير بني مالك الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية، لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

أدى الصلاة مع محافظة الدرب، رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي, وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.