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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب

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محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزيادي

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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب
http://almnatiq.net/?p=683192

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان،  تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب الذي وافته المنية مؤخراً.
وعبّر الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد، عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

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