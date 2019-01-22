احدث الأخبار

وزارة النقل: تعديلات في عقود الصيانة لرفع مستوى أداء المقاولين و5 مؤشرات لقياسها
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب
أبرز المواد
 محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزيادي
أبرز المواد
 محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي
أبرز المواد
 “الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة
أبرز المواد
 الاحتفال بإكمال حجز 249 وحدة سكنية في مشروع “بوابة طيبة” بالمدينة المنورة يوم 16/1/2019
منطقة المدينة المنورة
 بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 32
منطقة تبوك
 أمير القصيم يتفقد مشاريع الأمانة لتطوير وسط بريدة و”قبة رشيد”
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير خارجية البحرين يعقدان جلسة مباحثات ثنائية
أبرز المواد
 “الاتصالات” تعلن نتائج مزاد رخص الطيف الترددي لنطاقي (2300) (2600) ميجاهرتز
أبرز المواد
 أمانة تبوك تكثف جولاتها الرقابية على السوق المركزي والمجمعات التجارية بالمنطقة
منطقة تبوك
 كلية الصيدلة بجامعة تبوك تقيم حملة توعية عن آثار مشروبات الطاقة
منطقة تبوك
وزارة النقل: تعديلات في عقود الصيانة لرفع مستوى أداء المقاولين و5 مؤشرات لقياسها

وزارة النقل: تعديلات في عقود الصيانة لرفع مستوى أداء المقاولين و5 مؤشرات لقياسها

أبرز المواد
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب

أبرز المواد
محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزيادي

محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزيادي

أبرز المواد
محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي

محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي

أبرز المواد

وزارة النقل: تعديلات في عقود الصيانة لرفع مستوى أداء المقاولين و5 مؤشرات لقياسها

وزارة النقل: تعديلات في عقود الصيانة لرفع مستوى أداء المقاولين و5 مؤشرات لقياسها
http://almnatiq.net/?p=683194
المناطق - واس

كشف وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، عن إجراء الوزارة بعض التعديلات في عقود الصيانة، من أجل رفع مستوى أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الصيانة، إذ تتلخص أبرز التعديلات في تطبيق مؤشرات قياس لأداء المقاول، ويمكن من خلالها التوصل لمدى جاهزيته بتكليفه بأعمال الصيانة الوقائية التي تحتاجها طرق العقد.
وأشار خلال مشاركته اليوم في اللقاء التعريفي لعقود وتشغيل وصيانة ونظافة الطرق للفترة 2019 – 2022 ، الذي نظمته الإدارة العامة للصيانة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمنافسات والعقود، إلى أنه سيتم قياس أداء المقاولين من خلال خمسة مؤشرات رئيسية، لافتا النظر إلى أن هذه المؤشرات ستكون فيها قائمة بالمتطلبات التي يستطيع المشرف على العقد من خلالها التأكد من استيفاء العقد لكل متطلبات المؤشر.
وقال: “إن جزءا من تقييم المقاولين المتنافسين على المشروع سيكون عبر مراجعة أعمالهم السابقة مع الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى ويتم ذلك من خلال معاينة مشاريعهم وجمع المعلومات عنها ومن ثم تحليلها تحليلا فنيا”.
وأكد حرص الوزارة على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وذلك من خلال التأكيد على تنفيذ المقاولين لمتطلبات العقود ومتابعتهم، حيث لن يتم الدفع للمقاول المقصر عن أطوال الطرق التي قصر فيها ولكامل المسافة التي حدث فيها التقصير، مشيرا إلى أن التقصير في نظافة أي عنصر من عناصر الطريق يعتبر تقصيرا في باقي المتطلبات.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للصيانة المهندس هادي الشهري أن التعديل طرأ على الجزء الخاص بالتقصير في التحويلات المرورية بما يضمن الحد من إهمال المقاول في تزويدها بالوسائل اللازمة والعمل على صيانتها باستمرار، كما شمل التعديل آلية عمل فرق المراقبة بحيث تعمل على كافة الطرق وعلى مدار (24)ساعة، مع تغيير اللون الخاص بها وإضافة بعض التجهيزات لها، مع تزويد كل معدة مستخدمة في الصيانة بنظام تحديد الموقع الجغرافي.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي جابر عبدالله آل غالب
محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزيادي

محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزيادي
محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي

محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*