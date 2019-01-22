كوريا الجنوبية تهزم البحرين وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا

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تأهل منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية، الذي تحتضنه الإمارات العربية المتحدة، عقب تغلبه على البحرين بهدفين مقابل واحد.

وسجل لاعب كوريا الجنوبية، هوانغ هي تشان، الهدف الأول في الدقيقة 43، ثم عدل المنتخب البحريني النتيجة من أقدام اللاعب محمد سعد الرميحي في الدقيقة 76.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي، لينتقل الطرفان إلى الشوطين الإضافيين.

وفي الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الأول، أضاف كيم جين سو الهدف الثاني لكوريا الجنوبية.

وسيلاقي المنتخب الكوري الجنوبي في دور ربع النهائي، الفائز من اللقاء الذي سيجرى، بعد لحظات، بين المنتخب القطري ونظيره العراقي.

وسيجمع ربع النهائي الأول فيتنام باليابان، ثم الصين ضد إيران في ربع النهائي الثاني، على أن تواجه الإمارات أستراليا في ثالث مباراة من ربع النهائي.