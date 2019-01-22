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الأمم المتحدة تتسلم ملاحظات كشوفات الأسرى والمعتقلين باليمن

الأمم المتحدة تتسلم ملاحظات كشوفات الأسرى والمعتقلين باليمن

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الأمم المتحدة تتسلم ملاحظات كشوفات الأسرى والمعتقلين باليمن

الأمم المتحدة تتسلم ملاحظات كشوفات الأسرى والمعتقلين باليمن
http://almnatiq.net/?p=683203
المناطق - الرياض

تسلمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الملاحظات من وفدي الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين، بشأن كشوفات الأسرى والمعتقلين، وفق الآلية التنفيذية المتفق عليها في اجتماع العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي.

وأكد الوفد الحكومي أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تأخرت يومين عن الزمن المحدد في محادثات عمّان.

وسيعمل وفد الحكومة اليمنية الشرعية، والمتمردين الحوثيين على الرد على الملاحظات الخاصة بالكشوفات المقدمة خلال مدة أقصاها من 7 إلى 10 أيام.

وكانت اجتماعات اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى في اليمن، قد انتهت الجمعة في العاصمة الأردنية، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، وبرعاية مكتب المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غرفيث، وحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووصفت الأمم المتحدة في بيان اجتماعات عمّان بـ”الإيجابية والبناءة”، بشأن تطبيق اتفاق السويد، مضيفة أن الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين “اتخذا الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم”.

ويسعى مكتب المبعوث الخاص لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق، الذي يتضمن 5 مراحل، أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.

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