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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الزيادي و الحريصي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الزيادي و الحريصي
http://almnatiq.net/?p=683207
المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي شهيد الواجب العريف فارس بن علي مانع الزيادي أحد منسوبي حرس الحدود الذي أستشهد دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بقطاع الدير بني مالك في منطقة جازان و ذوي شهيد الواجب الجندي نايف بن حسن يحيى الحريصي أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية ، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه ، أعرب والد وذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة , ولسمو أمير المنطقة , وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذان استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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