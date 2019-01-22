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وزير خارجية البحرين يزور مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية

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منطقة جازان

وزير خارجية البحرين يزور مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية

وزير خارجية البحرين يزور مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية
http://almnatiq.net/?p=683213
المناطق - واس

قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة اليوم إلى مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المركز أحمد بن محمد الطويان ومدراء الإدارات بالمركز.
واستمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى شرح عن أعمال المركز الاتصالية والإعلامية، واطلع على برامج الدبلوماسية الرقمية السعودية وما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال، وأجزاء من الاستراتيجية الاتصالية التي ينجزها المركز قدمها مكتب إدارة المشاريع بالمركز.
كما زار الشيخ خالد آل خليفة أقسام الإبداع والإنتاج المرئي والدراسات والأبحاث المتخصصة، واطلع كذلك على نماذج من أعمال المركز، وشاهد فيلماً من إنتاج قسم الابتكار الرقمي في المركز.

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