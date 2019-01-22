أمانة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تعلن عن اللائحة الجديدة للجائزة بعد تطويرها

المناطق - تبوك:

أعلنت أمانة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز اليوم عن اللائحة والهيكل التنظيمي الجديد للجائزة بعد تطويرها، وذلك من خلال اللقاء التعريفي الذي أقامته الأمانة اليوم بحضور مدير جامعة الأمير فهد بن سلطان أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان وأعضاء الجائزة وممثلي وسائل الإعلام بمنطقة تبوك.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز على إضافة مجالات جديدة في الجائزة لتكون أداة فعالة لتحسين وإدارة الحراك الإبداعي والثقافي والتنافسي بين أبناء وبنات المنطقة في كافة المجالات ولتواكب رؤية المملكة 2030 لدعم المتفوقين والمتميزين أفرادا وجماعات ومؤسسات حكومية وأهلية فقد تم اعداد لائحة جديدة للجائزة وتشكيل هيكل تنظيمي ولجان لتلك الجائزة وإضافة ثلاثة مجالات جديدة للجائزة لتشمل جائزة التميز في الإبداع والابتكار وجائزة التميز في تعزيز الانتماء الوطني وجائزة التميز في الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى المجال الأساسي في الجائزة وهو التميز في التحصيل العلمي.

وبين الدكتور اللحيدان أن الجائزة في مجال التميز في الإبداع والابتكار سوف تمنح للأفكار الرائدة بالمنطقة من المشاريع التي يقوم بها العاملون بأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية والأهلية ويشترط ان تكون الفكرة متميزة ومبتكرة وجديدة في حين ان الجائزة التميز في مجال تعزيز الانتماء الوطني ستمنح في الجوانب الفكرية أو التطبيقية لتعزيز الانتماء الوطني سواء للأفراد أو المؤسسات بمنطقة تبوك مشيراً إلى أن المجال الرابع للجائزة وهو جائزة التميز في الخدمة المجتمعية سوف تمنح للأفراد والمجموعات والجمعيات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي قدمت خدمة مميزة للمجتمع في مجالات العمل الإنساني أو التطوعي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي أو البيئي أو التنموي .

ونوه الدكتور اللحيدان بالدعم الكبير والرعاية التي يوليها سمو أمير منطقة تبوك للجائزة منذ تأسيسها عام 1408هـ حيث تأتي هذه السنة متجددة ومتطورة وأضاف : لقد حققت الجائزة والله الحمد الهدف المنشود من إقرارها في تحفيز المواطن والمواطنة على أن يكونوا الأساس في تنمية الوطن حيث حصل عليها منذ إنشاءها وحتى اليوم أكثر 5000 مميز ومميزة .

كما أعلن الدكتور اللحيدان في ختام اللقاء عن آلية الجائزة وكيفية التقدم لها والتي سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للجائزة والذي سيدشن قريباً داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير لخدمة دينهم وملكيهم ووطنهم .