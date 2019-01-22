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“115” برنامجاً وورشة عمل لتدريب “32” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض.

“115” برنامجاً وورشة عمل لتدريب “32” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض.

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“115” برنامجاً وورشة عمل لتدريب “32” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض.

“115” برنامجاً وورشة عمل لتدريب “32” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض.
http://almnatiq.net/?p=683222
المناطق - الرياض

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضية” 115″ برنامجاً داخلياً لـ”32″ فتاة من نزيلاتها المشمولات بالرعاية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

اشتملت البرامج على مجموعة من الدورات التدريبية مثل دورات الحاسب الآلي والخط العربي ومهارات التعامل مع الضغوط والمحاضرات الدينية ومنها دروس الصلاة واداب الدعاء والوضوء وورش العمل الفنية والحرفية مثل فنون الديكوباج ودورة الفحم والموزاييك وتزيين الهدايا بالإضافة إلى دورات التطوع التثقيفية وحلقات تحفيظ القرآن والبرامج الرياضية اليومية كتمارين المشي والقفز واللياقة إلى جانب البرامج الترفيهية الداخلية التي تقام بالتعاون مع الفرق الاستعراضية والتطوعية الأخرى ، وقد صاحب هذه البرامج الإجابة على استفسارات المستفيدات وتدوين الاقتراحات والتوصيات والعديد من العروض المرئية التوضيحية والأركان التعريفية مع توزيع الهدايا والجوائز العينية على المستفيدات وتكريم الجهات المشاركة.

وقد ذكرت مديرة مؤسسة رعاية الفتيات أ . صباح الزهراني ان المؤسسة تسعى من خلال تنظيم مثل هذه البرامج الى اكتشاف وتوظيف الطاقات الكامنة لدى النزيلات واستنباط سلوكيات جيدة لديهن واستثمار اوقات الفراغ بشكل ايجابي .

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