المديرية العامة للسجون بالتعاون مع الجوازات يدشنان نظام (الجهاز الرئيس)

المناطق - فلاج الشعيفاني

دشنت المديرية العامة للسجون في مقر المديرية العامة للجوازات “الجهاز الرئيس” وبالتعاون معها خدمة تصاريح سفر العسكريين. وذلك بحضور مدير عام الجوازات اللواء/سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير عام السجون اللواء /محمد بن علي الأسمري. وتتيح هذه الخدمة من خلال بوابة أبشر لمنسوبي المديرية العامة للسجون من العسكريين السفر دون الحاجة إلى حمل وثائق السفر الورقية في نقلةٍ تقنيةٍ نوعيةٍ جديدة ضمن البرامج والخطط التقنية التي تُعنى بها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية المتنوعة من أجل غدٍ أسهل، وعملٍ أكثر دقةً واحترافية.

تأتي هذه الخدمة في إطار التعاون بين القطاعات الأمنيةٍ في جميع المسائل ذات الاهتمام والاختصاص المشترك.