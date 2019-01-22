الأمير فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها

المناطق - الجوف

فقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل شملت متحف الجوف الإقليمي ، واستمع من مدير المتحف أحمد بن

عتيق القعيد لشرح عن المتحف ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات .

كما زار سمو أمير منطقة الجوف قلعة مارد التاريخية ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحي الدرع الأثري ، واستمع لشرح عنها.

ثم توجه الأمير فيصل بن نواف لبحيرة دومة الجندل واطلع على الخطط التي يمكن استثمارها في البحيرة والمحيط لها التي تم الانتهاء من تصميمها لطرحها على المستثمرين .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع إضافة إلى البحيرة التي تعد وجهة سياحية ، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومن خلال رؤية المملكة 2030 تسعى للإستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين ، ولن نتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه .