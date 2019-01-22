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الأمير فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها

الأمير فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها

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المديرية العامة للسجون بالتعاون مع الجوازات يدشنان نظام (الجهاز الرئيس)

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الأمير فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها

الأمير فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها
http://almnatiq.net/?p=683228
المناطق - الجوف

فقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل شملت متحف الجوف الإقليمي ، واستمع من مدير المتحف أحمد بن
عتيق القعيد لشرح عن المتحف ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات .
كما زار سمو أمير منطقة الجوف قلعة مارد التاريخية ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحي الدرع الأثري ، واستمع لشرح عنها.
ثم توجه الأمير فيصل بن نواف لبحيرة دومة الجندل واطلع على الخطط التي يمكن استثمارها في البحيرة والمحيط لها التي تم الانتهاء من تصميمها لطرحها على المستثمرين .
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع إضافة إلى البحيرة التي تعد وجهة سياحية ، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومن خلال رؤية المملكة 2030 تسعى للإستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين ، ولن نتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه .

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