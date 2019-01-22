فقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل شملت متحف الجوف الإقليمي ، واستمع من مدير المتحف أحمد بن
عتيق القعيد لشرح عن المتحف ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات .
كما زار سمو أمير منطقة الجوف قلعة مارد التاريخية ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحي الدرع الأثري ، واستمع لشرح عنها.
ثم توجه الأمير فيصل بن نواف لبحيرة دومة الجندل واطلع على الخطط التي يمكن استثمارها في البحيرة والمحيط لها التي تم الانتهاء من تصميمها لطرحها على المستثمرين .
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع إضافة إلى البحيرة التي تعد وجهة سياحية ، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومن خلال رؤية المملكة 2030 تسعى للإستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين ، ولن نتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه .
الأمير فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها
فقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل شملت متحف الجوف الإقليمي ، واستمع من مدير المتحف أحمد بن
التعليقات (٠) اضف تعليق