أمير الجوف يختتم زياراته التفقدية للمحافظات بلقاء الأهالي بمحافظة دومة الجندل

المناطق - الجوف

أنهى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة التي بدأها السبت الماضي بزيارة محافظة القريات مختتمها بزيارة محافظة دومة الجندل ، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صالة الاستقبال بمقر المحافظة، محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وعدد من المسؤولين.

كما التقى الأمير فيصل بن نواف في صالة الإستقبال جموع المواطنين وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئنته بالثقة الملكية بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الجوف، معربين عن شكرهم لسموه الكريم على ما يقوم به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها .

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف أن منطقة الجوف كغيرها من باقي مناطق بلادنا الغالية تحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – في شتى المجالات.

حضر الاستقبال رؤساء المحاكم ووكيلاء الإمارة ورؤساء المراكز التابعة.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه .