أمير المدينة المنورة يتفقد أعمال الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، أن توجه الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المحافظة على مكونات تراث وتاريخ المسجد النبوي الشريف ، وأن يبقى كل شيء على أصله ، إلا لضرورة الصيانة والترميم.

جاء ذلك خلال تفقد سموه أعمال الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف ، يرافقه فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الشيخ صالح المزيني ، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي ، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي.

وأوضح سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، أن الجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف اتضحت معالمه بكامل تكويناته الزخرفية القديمة ، التي تُعد اكتشاف تراثي في الزخرفة منذ ١٧٠ سنة ، بعد إزالة الدواليب الخشبية التي كانت تغطي الجدار بطول ٩٥ م.

وأشار سموه إلى التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ، في إعادة الأعمال التراثية إلى وضعها الطبيعي وفق أعلى مستوى وبمعايير دقيقة ، من خلال خبراء عالميين في أعمال الترميم ، وبمشاركة مختصين من أبناء الوطن.

وقدم سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على ما يوليه من اهتمام وعناية بالحرمين الشريفين ، وتقديم كل التسهيلات لضمان راحة واستقرار ضيوف الرحمن والزائرين للمسجد النبوي الشريف.