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محافظ الوجه يستقبل مدير فرع وزارة العمل بتبوك

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محافظ الوجه يستقبل مدير فرع وزارة العمل بتبوك

محافظ الوجه يستقبل مدير فرع وزارة العمل بتبوك
http://almnatiq.net/?p=683257
المناطق - تبوك

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي الذي يزور المحافظة حالياً.
ورحب محافظ الوجه بالدكتور الحربي بعد ذلك جرى الاطلاع على موجزاً عن أعمال الإدارات والوحدات التابعة للفرع بالمحافظة ومنها الجولات الميدانية لمتابعة برامج توطين الوظائف كما تم الاطلاع ومناقشة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
من جهته عبر الدكتور الحربي عن شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال واهتمامه ومتابعته فيما يخدم المحافظة ومساندته لقطاعات فرع الوزارة بالمحافظة.

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