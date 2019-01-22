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مدير فرع وزارة العمل بتبوك يتفقد الإدارات والوحدات التابعة للفرع بمحافظة الوجه

مدير فرع وزارة العمل بتبوك يتفقد الإدارات والوحدات التابعة للفرع بمحافظة الوجه

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محافظ الوجه يستقبل مدير فرع وزارة العمل بتبوك

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مدير فرع وزارة العمل بتبوك يتفقد الإدارات والوحدات التابعة للفرع بمحافظة الوجه

مدير فرع وزارة العمل بتبوك يتفقد الإدارات والوحدات التابعة للفرع بمحافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=683260
المناطق - تبوك :

تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي الإدارات والوحدات التابعة للفرع بمحافظة الوجه التي شملت مكتب العمل ومركز التأهيل الشامل و مركز التنمية الاجتماعية و مكتب الضمان الاجتماعي و وحدة الخدمات الشاملة بالمحافظة.
واطَّلع الحربي خلال جولته على سير العمل، وإنجاز المعاملات وبحث مع منسوبي تلك الإدارات أبرز الموضوعات المتعلقة بخدمة المواطنين موصيًا ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.
وفي ختام زيارته قدّم مدير عام فرع الوزارة شكره وتقديره لجميع الموظفين والموظفات في تلك الإدارات والوحدات على اهتمامهم وحرصهم على تقديم وتسهيل جميع الخدمات للمواطنين بالمحافظة داعيًا الله تعالى لهم بالتوفيق والسداد.

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