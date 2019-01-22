جامعة تبوك تستضيف اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية

المناطق- تبوك

استضافت جامعة تبوك اليوم اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية في الجامعات السعودية بحضور معالي مدير جامعة تبوك الاستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ووكيل وزارة التعليم لتطوير والتخطيط الدكتور نياف الجابري ومدير تعليم تبوك بالإنابة الدكتور سلطان العنزي و عمداء كليات التربية في الجامعات السعودية ووكلاء جامعة تبوك وأعضاء هيئة التدريس وذلك على مسرح معالي الدكتور عبدالعزيز العنزي بالمدينة الجامعية بتبوك.

واستهل اللقاء بعرض مرئي عن جامعة تبوك بعد ذلك ألقى عميد كلية التربية والآداب بجامعة تبوك الدكتور محمد البليهشي كلمة رحب فيها بالحضور مشيرً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مد جسور التواصل ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهنا والتشاور وتبادل وجهات النظر وعرض التجارب الناجحة.

وأضاف البليهشي أن هذا اللقاء يتضمن أبعاد كثيرة منها تحليل السياسات الخاصة لتأهيل المعلمين ودراسة منهجية إعداد المعلم بشكل مهني وحديث لمواكبة التغير والتحديث الجاري لمنظومة التعليم العالمية والتكامل بين كليات التربية في الجامعات السعودية.

عقب ذلك ألقى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور الذيابي كلمة أوضح فيها أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع برنامج إعداد المعلم ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطامحة إلى إعداد وتأهيل المعلم بشكل يتناسب مع الأساليب الحديثة في عملية التعليم من خلال تطوير المعلم وتزويده بمهارات اتصال عالية ذات أثر واضح في المخرجات.

وأضاف معاليه أن هذا اللقاء فرصة مناسبة لتغير نظرة المجتمع عن كليات التربية بشكل عام والمعلم بشكل خاص مفيدًا أن وطننا الغالي في ظل التطور الملحوظ في شتى المجالات يحتاج منا لخريجين ذو كفاءة عالية وأصحاب همم كبير.

بعدها, عقدت أولى الجلسات اللقاء حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان “التعليم المبني على الكفايات” قدمهاDR. Griffi, Patrick والثانية بعنوان “تجربة جامعة ملبورن بأستراليا في برامج إعداد المعلمين” تحدث فيها DR. Milligan, Sandra.

كما تحدث وكيل وزارة التعليم والتخطيط والتطوير في الجلسة الثالثة عن “السياسات التي يتم العمل عليها لتجديد برامج إعداد المعلمين”.

يذكر أن جلسات اللقاء سوف تستمر حتى يوم الغد بعقد ثلاثة جلسات يتحدث في الجلسة الأولى كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الملك كمال، وسامية بنت ناصر المهوس وستكون حول “إضاءات من برنامج التعليم المبني على الكفايات بالمملكة” في حين أن الجلسة الثانية بعنوان “التعريف بالجمعية السعودية العلمية للمعلّم (جسم) ومنح العضويات لعمداء كليات التربية في الجامعات السعودية” سيتحدث فيها رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد الله بن علي الكاسي.

ويختتم اللقاء أعماله في الجلسة الثالثة بعقد اجتماع يضم عمداء كليات التربية بالجامعات السعودية لمناقشة عدد من المحاور وإقرار التوصيات.