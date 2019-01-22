اختتام أعمال الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ” افتياس”

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اختتمت اليوم أعمال الاجتماع السادس والأخير لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “افتياس” ، للمرحلة الأولى ، بإشراف من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وبدعم وتوجيه من قادة الدول العربية المشاركين في القمة العربية الاقتصادية الثالثة المنعقدة في الرياض عام 2013م .

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سالم سنبل أن المؤسسة أخذت بعين الإعتبار منذ بدء عملية تصميم البرنامج إلى عدم توظيف أي مصروفات إدارية ، وسخرت كل إمكانياتها البشرية والمالية المتاحة لإدارة وحدة التقييم والرصد لكل أنشطة برنامج المبادرة ، إضافة إلى ترشيد المصروفات الإدارية والعمل على صرف التمويلات الممنوحة للبرنامج في شكل مساعدات فنية لتحقيق نتائج ملموسة في نمو التجارة العربية .

وبين سنبل أن مؤتمر القمة العربية التنموية في دورته العادية الرابعة دعا المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لتصميم ، وإطلاق المرحلة الثانية منه بالتعاون والتشاور مع جامعة الدول العربية ، إضافة إلى دعوة الجهات المانحة من المنطقة العربية وخارجها لدعم جهود المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لإطلاق البرنامج في مرحلته الثانية خدمة للتجارة الخارجية في البلدان العربية ، وكذلك تكليف الأمانة العامة بالجامعة العربية بإعداد تقرير دوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن مدى التقدم في تنفيذ البرنامج .

وخلُص الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في حديثه إلى أن المجلس العام لإدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية عبّر عن ارتياحه لنتائج تقرير الافتياس في اجتماعات اليوم ، مؤكداً أن مجلس الإدارة دعا لإعداد خارطة طريق للمرحلة الثانية من البرنامج وخطة لتعبئة الموارد المالية الخاصة بها .

