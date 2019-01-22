وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير ينوه بأهمية نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية في الميدان التعليمي

المناطق - تبوك :

نوّه وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نياف بن رشيد الجابري بأهمية نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية في الميدان التعليمي انطلاقاً من دورها الفاعل في تحديد مستوى أداء المدارس وقياس نسبة التعلم والجودة، حاثاً على ضرورة تلمس العقبات التي تواجه الطلاب وإيجاد الحلول لها وتقديم خطط تحسينية، وكذلك الحرص على تعريف الطلاب بالاختبارات الدولية pirls – Timss – pisa وتعريفهم بأهدافها وأطرها العامة، والتأكيد على اكتساب مهارة السرعة في الإنجاز.

وعدّ الجابري خلال لقائه اليوم, بمدير عام تعليم منطقة تبوك بالإنابة الدكتور سلطان بن طخطيخ العنزي ومديري الإدارات بتعليم تبوك في مبنى إدارة تعليم تبوك، خلال زيارته للمنطقة, المشرف التربوي خبير فني ومساهم في النمو المهني للمعلمين والارتقاء بآداءهم معرفياً وتربوياً وتنمية قدراتهم وذواتهم وتذليل العقبات التي تواجههم إذ ينعكس الأثر الإيجابي لذلك في رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب وإحداث تغييرات إيجابية في سلوكه وطريقة تفكيره نحو بيئته ومجتمعه ليكون أداة بناء وعنصر عطاء قادر على الرقي بنفسه ومجتمعه والدفاع عن عقيدته ووطنه.

من جهته أكد الدكتور العنزي, أن الجهود تتواصل في تنفيذ العديد من البرامج التي تهتم بالاختبارات الوطنية والدولية، والتأكيد على تحديد أدوار الإدارات المعنية بتطبيق الاختبارات، وإصدار محتوى هادف، وتدريب المعلمين، واستثمار حصص النشاط في تدريب الطلاب على اختبارات تجريبية وجذب معلمين متميزين يتمتعون بكفاءات عالية ويمتلكون أساليب تدريسية متنوعة وابتكار استراتيجيات حديثة والتمكن من تبادل الخبراتِ التدريسية بهدف إكساب الطلاب علوم ومهارات متعددة، وتكثيف الزيارات الإشرافية للميدان على أن تكون زيارات نوعية تهدف إلى التطوير والتحسين.