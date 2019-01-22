شاركت جامعة حفر الباطن بجناح تعريفي عن الجامعة يوم الإثنين 15-5-1440هـ في مهرجان الكمأ الأول تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ محافظة حفر الباطن.
ضمن البرامج التي تقدمها أمانة حفر الباطن ، حيث افتتح سعادة المهندس محمد الحسيني أمين محافظة حفر الباطن المهرجان الذي سوف يستمر لمدة شهر من 15 -5-1440هـ إلى 15-6-1440هـ .كما شاركت عدد من الجهات الحكومية في المهرجان لأبراز معالم المحافظة والتواصل المباشر مع الجمهور وتعريف الجمهور بأنشطة الجهات المشاركة في المهرجان.
جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول
شاركت جامعة حفر الباطن بجناح تعريفي عن الجامعة يوم الإثنين 15-5-1440هـ في مهرجان الكمأ الأول تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ محافظة حفر الباطن.
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