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جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول

جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول

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جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول

جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول
http://almnatiq.net/?p=683279
المناطق - فهد المريخي

شاركت جامعة حفر الباطن بجناح تعريفي عن الجامعة يوم الإثنين 15-5-1440هـ في مهرجان الكمأ الأول تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ محافظة حفر الباطن.
ضمن البرامج التي تقدمها أمانة حفر الباطن ، حيث افتتح سعادة المهندس محمد الحسيني أمين محافظة حفر الباطن المهرجان الذي سوف يستمر لمدة شهر من 15 -5-1440هـ إلى 15-6-1440هـ .كما شاركت عدد من الجهات الحكومية في المهرجان لأبراز معالم المحافظة والتواصل المباشر مع الجمهور وتعريف الجمهور بأنشطة الجهات المشاركة في المهرجان.

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