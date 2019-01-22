جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول

المناطق - فهد المريخي

شاركت جامعة حفر الباطن بجناح تعريفي عن الجامعة يوم الإثنين 15-5-1440هـ في مهرجان الكمأ الأول تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ محافظة حفر الباطن.

ضمن البرامج التي تقدمها أمانة حفر الباطن ، حيث افتتح سعادة المهندس محمد الحسيني أمين محافظة حفر الباطن المهرجان الذي سوف يستمر لمدة شهر من 15 -5-1440هـ إلى 15-6-1440هـ .كما شاركت عدد من الجهات الحكومية في المهرجان لأبراز معالم المحافظة والتواصل المباشر مع الجمهور وتعريف الجمهور بأنشطة الجهات المشاركة في المهرجان.