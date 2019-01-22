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جامعة الجوف توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

جامعة الجوف توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

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جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول

جامعة حفر الباطن تشارك في مهرجان الكمأ الأول

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بلدية الخرج تغلق عدد من المحلات و تصادر كمية من اللحوم الغير صحية

بلدية الخرج تغلق عدد من المحلات و تصادر كمية من اللحوم الغير صحية

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وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير ينوه بأهمية نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية في الميدان التعليمي

وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير ينوه بأهمية نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية في الميدان التعليمي

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جامعة الجوف توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

جامعة الجوف توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي
http://almnatiq.net/?p=683282
المناطق - الجوف

وقَع معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، التي مثلها رئيسها معالي الدكتور محمد القاسم، حيث تتضمن المذكرة تعاوناً موسعاً لبناء رؤية المجتمع
تجاه واقع وضرورة الخدمات الطبية الطارئة ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، كما ستتعاون الجهتان لنشر مبادئ الإسعافات الأولية لدى طلبة الجامعة، والعمل على تطوير سياسات ونظم ولوائح تقديم الخدمة، ودعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة بهذا الصدد.

وبهدف رفع مستوى أداء العاملين بالهيئة وطلبة الجامعة ومنسوبيها، تنص المذكرة على توفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعلية في تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة، عبر توظيف كافة الطاقات والخبرات والإمكانات لدى الجامعة والهيئة، كما تتضمن مذكرة التفاهم نشاطات أخرى هامة كالاشتراك في وضع البرامج التدريبية والتعليمية للكوادر البشرية الطبية والقانونية والإدارية، فتقوم الجامعة بتوفير الدعم العلمي المتمثل بإعداد البحوث والدراسات العلمية والتقارير وتجهيز متطلبات الأبحاث اللازمة، فيما ستقوم الهيئة
باستقبال منسوبي الجامعة وطلبتها في البرامج التدريبية اللازمة والمتوفرة في الهيئة، كما سيتيح الطرفان فرص المشاركة التطوعية في مختلف المناسبات التي ستنظم من قبلهما .

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