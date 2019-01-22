المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي لكأس آسيا .. وجدول المباريات

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المناطق - الرياض

اكتمل عقد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم “الإمارات 2019″، اليوم الثلاثاء، بتأهل منتخب قطر على حساب نظيره العراقي، إثر فوزه عليه بهدف في “الديربي العربي”.

وصعد منتخبان عربيان فقط إلى دور الثمانية للبطولة، وهما الإماراتي والقطري، إضافة إلى منتخبات: فيتنام، الصين، إيران، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية.

وخرجت 4 منتخبات عربية من دور المجموعات للبطولة، من أصل 11 شاركت فيها، وهي: فلسطين، سوريا، لبنان، واليمن، بينما خرجت 5 أخرى منها من دور الستة عشر، وهي: الأردن، سلطنة عمان، السعودية، البحرين، والعراق.

وفيما يلي جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي للنسخة 17 من بطولة كأس آسيا 2019:

يوم الخميس (24 يناير 2019):

المباراة رقم (45)، فيتنام – اليابان
المباراة (46)، الصين – إيران

يوم الجمعة (25 يناير 2019):

المباراة (47)، كوريا الجنوبية – قطر

المباراة (48)، الإمارات – أستراليا

الدور قبل النهائي:

يوم الاثنين (28 يناير 2019):

الفائز من المباراة رقم 46 – الفائز من المباراة رقم 45

يوم الثلاثاء (29 يناير 2019):

الفائز من المباراة رقم 47 – الفائز من المباراة رقم 48

النهائي:

يوم الجمعة (1 فبراير 2019):

الفائز من المباراة رقم 49 – الفائز من المباراة رقم 50

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