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تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية “مدرسة نعيم بن مسعود باملج” تقيم ندوة تثقيفية توعوية عن أخطار الزلازل

تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية “مدرسة نعيم بن مسعود باملج” تقيم ندوة تثقيفية توعوية عن أخطار الزلازل

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تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية “مدرسة نعيم بن مسعود باملج” تقيم ندوة تثقيفية توعوية عن أخطار الزلازل

تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية “مدرسة نعيم بن مسعود باملج” تقيم ندوة تثقيفية توعوية عن أخطار الزلازل
http://almnatiq.net/?p=683307
المناطق - أملج- فايز السميري

انطلق في قطاع أملج التعليمي، التابع لإدارة تعليم تبوك ، فعاليات الحملة التثقيفية التوعوية عن أخطار الزلازل، والتي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية.
ويحتوي برنامج الحملة على عدد من المحاضرات عن مخاطر الزلازل، وكيفية التصرف أثناء وبعد الزلازل؛ لتوعية أكبر عدد من الطلاب في المدارس بكيفية التعامل معها، حيث قدم فريق التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في مدرسة نعيم بن مسعود بأملج محاضرة ألقاها المهندس طارق منصوب رئيس وحدة التوعية وتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين وبحضور مدير المدرسة عبدالله بخيت السميري ورئيس مركز صروم سليمان فريج الجهني
وأوضح المهندس ” طارق منصوب ” أن البرنامج يأتي ضمن خطة الهيئة للتوعية والتثقيف بمخاطر الزلازل والبراكين، مبيناً أن أهداف الحملة التثقيف والتعريف بالظواهر الطبيعية (الزلازل والبراكين.. أسبابها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها)، وتوعية وتثقيف الطلاب ومسؤولي الأمن والسلامة المدرسية بكيفية التعامل مع الزلازل قبل وأثناء وبعد حدوثها، ونشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي المقاوم للزلازل؛ لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمشاركة مع القائمين في إدارة الأمن والسلامة المدرسية؛ لإعداد خطة للطوارئ والإخلاء والتدريب عليها، والتثقيف بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في السعودية.

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