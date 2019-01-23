“الحج”: مقومات نجاح رواد الأعمال كبيرة لفتح قنوات جديدة للاستثمار في القطاع

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أجمع متحدثو اليوم الأول لملتقى صفقة لريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة والسياحة التراثية على دعم رواد الأعمال وأصحاب الهمم والمهتمين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال استعراض تجاربهم لتحفيز الراغبين وصقل أفكارهم ليتسنى لهم البدء في تنفيذ أفكارهم .

جاء ذلك خلال ملتقى ” صفقة ” الذي تنظمه لجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة ، إذ حصر مسؤولي القطاعات المساندة لخدمات الحج والعمرة خلال الجلسات الحوارية التي عقدت اليوم الفرص المتاحة للمشروعات التنموية في مكة المكرمة والطرق المدروسة في الشروع في تنفيذها ووضع آليات منظمة لضمان استدامتها.

واعتبر معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن ريادة الأعمال لاتزال وليدة في المملكة وبدأت الدولة تدفع باتجاه ريادة الأعمال لتفعيلها وفتح فرص وقنوات جديدة للاستثمار الآمن المستدام، الذي يمكن الشباب من الدخول في هذه الأنشطة علما أن مقومات نجاح رواد الأعمال في المملكة كبيرة جداً ولكن لازال الدعم المادي أهم العوائق التي تواجه المشروعات الناشئة.

وبين معاليه أن وزارة الحج والعمرة مرت خلال العامين الماضيين بتحولات كبيرة أهمها تطوير قطاع الحج والعمرة بما يتلاءم مع مكانة مكة المكرمة والعمل على زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في المستقبل وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتواكب أهداف ورؤية المملكة 2030 ، مبينًا أن الوزارة بدأت في استقبال الأفكار الإبداعية وتحرص على تطوير صناعة خدمات الحج والعمرة وضمان الجودة فيها واستكشاف خدمات جديدة وتفعيل الخدمات التكاملية وإثراء تجربة الحاج والمعتمر، مشيراً إلى أن ثلث الدخل في الناتج المحلي من الخدمات الأساسية وثلثي من الخدمات المساندة.

من جانبه، تحدث مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنساره عن الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن بجودة عالية من خلال استعراضه للمحطات الرئيسية لرحلة ضيوف الرحمن من قبل وصولهم إلى مغادرتهم البلاد ، موضحًا أن مجموع الإنفاق في قطاع الحج والعمرة بلغ 64.8 مليار ريال مقسمة بين الإيواء والسكن، والتسوق والخدمات، والإعاشة، والنقل، والثقافة والترفيه، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية لقطاع الحج ستحظى بإجراءات وتنقلات سليمة عن طريق الاستثمار في العديد من القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن.