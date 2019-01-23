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الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية في صعدة

الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية في صعدة
http://almnatiq.net/?p=683322
المناطق - وكالات

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم من تحرير سلسلة جبلية مهمة في جبهة البقع شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وذكر موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني حررت سلسلة جبال “رشاحة”، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي لاذت بالفرار.
وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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