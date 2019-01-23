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قبل موقعة الزمالك.. “آل الشيخ” يعلن ضم “رونالدينيو بيرو” إلى “بيراميدز”

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قبل موقعة الزمالك.. “آل الشيخ” يعلن ضم “رونالدينيو بيرو” إلى “بيراميدز”

قبل موقعة الزمالك.. “آل الشيخ” يعلن ضم “رونالدينيو بيرو” إلى “بيراميدز”
http://almnatiq.net/?p=683328
المناطق - وكالات

أعلن رئيس نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، الثلاثاء، التعاقد مع لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، البيروفي، كريستيان بينافينتي، لاعب فريق شارليوري البلجيكي الحالي، وذلك قبل المباراة الهامة أمام الزمالك في منافسات الدوري المصري.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تم التوقيع مع اللاعب كريستيان بينافينتي لاعب منتخب البيرو”.

وبينافينتي (24 عاما) صاحب القدم اليسرى يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن والأيسر، ويلقب بـ”رونالدينيو بيرو”، حيث بدأ مسيرته الكروية مع الفريق الثاني لريال مدريد الإسباني ثم انتقل لصفوف ميلتون دونز الإنجليزي، قبل أن يرحل نحو شارلروا البلجيكي.

ومع منتخب بيرو لعب بينافينتي 16 مباراة دولية منذ عام 2013 مسجلا هدفين.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية تعاقد بيراميدز مع كل من عمرو مرعي من النجم الساحلي التونسي وجون سيفونتي وإيريك تراوري من مصر للمقاصة وعبد الله السعيد من أهلي جدة السعودي وعمر خريبين من الهلال السعودي والفلسطيني حامد حمدان.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، مساء الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

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