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النفط يهبط 2 % وسط تباطؤ النمو العالمي

النفط يهبط 2 % وسط تباطؤ النمو العالمي
http://almnatiq.net/?p=683332
المناطق - وكالات

نزلت أسعار النفط نحو 2 بالمئة، الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يضغط تعثر الاقتصاد العالمي على الطلب على الوقود، مع ازدهار الحقول الصخرية الأميركية وتخفيضات دون المتوقع من روسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.24 دولار أو 2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 61.50 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.23 دولار أو 1.9 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 52.57 دولار للبرميل.

وقال محللون إن مخاوف السوق بشأن حجم تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، ساهم في دفع الأسعار للانخفاض.

وفي الولايات المتحدة، التي ازدهرت فيها الحقول الصخرية على مدى السنة الأخيرة، أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن إنتاج البلاد من الخام بلغ مستوى قياسيا عند 11.9 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات أميركية أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 7 مكامن صخرية رئيسية بمقدار 63 ألف برميل يوميا في فبراير إلى 8.179 مليون برميل يوميا.

وحذر صندوق النقد الدولي، الاثنين، من أن مخاطر حدوث تباطؤ عالمي واضح ارتفعت بسبب التجارة الدولية المقيدة، وخفض توقعاته للنمو العالمي في 2019 إلى 3.5 بالمئة من 3.7 بالمئة في تقديرات أكتوبر.

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