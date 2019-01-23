احدث الأخبار

وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أبرز المواد
 أسباب البرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد
أبرز المواد
 مدير صحة حائل : مركز الأورام بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سيقدم أول جرعة علاج كيماوي هذا الشهر
منطقة حائل
 الكناني يدشن انطلاقة ملتقى النص 15 ويكرم أبومدين
منطقة مكة المكرمة
 الجيش الليبي يضبط الأمن في مدينة سبها وضواحيها
أبرز المواد
 كيف تتغلب على إحساسك بالنهم تجاه الأطعمة ؟
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مستمر بعمله
أبرز المواد
 فضيحة “دبابات أردوغان”.. 20 مليار دولار هدية قطرية للرئيس والعشيرة
أبرز المواد
 شاهد.. لم يحصل على أجره البسيط فدمر الفندق في ثوان !!
أبرز المواد
 دراسة للجيش الأمريكي طال انتظارها: إيران الرابح الوحيد من غزو العراق
أبرز المواد
 النفط يهبط 2 % وسط تباطؤ النمو العالمي
أبرز المواد
 قبل موقعة الزمالك.. “آل الشيخ” يعلن ضم “رونالدينيو بيرو” إلى “بيراميدز”
أبرز المواد
وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أبرز المواد
أسباب البرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد

أسباب البرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد

أبرز المواد
مدير صحة حائل : مركز الأورام بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سيقدم أول جرعة علاج كيماوي هذا الشهر

مدير صحة حائل : مركز الأورام بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سيقدم أول جرعة علاج كيماوي هذا الشهر

منطقة حائل
الكناني يدشن انطلاقة ملتقى النص 15 ويكرم أبومدين

الكناني يدشن انطلاقة ملتقى النص 15 ويكرم أبومدين

منطقة مكة المكرمة

الأمم المتحدة: رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مستمر بعمله

الأمم المتحدة: رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مستمر بعمله
http://almnatiq.net/?p=683346
المناطق - وكالات

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في اليمن، يواصل عمله، بخلاف ما رددته بعض التقارير الإعلامية.

وكان موكب كاميرت قد تعرض الأسبوع الماضي للاستهداف بأعيرة من أسلحة رشاشة من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وذلك عقب لقائه اللجنة الحكومية.

وتمكن كاميرت من الوصول إلى مقر وفد حكومة الشرعية في اللجنة المشتركة شرقي مدينة الحديدة، بعد رفض مليشيات الحوثي السماح له بالمرور من مقر إقامته في المدينة إلى مناطق الشرعية.

وأجبر المتمردون المسؤول الدولي على الانتظار “نحو 5 ساعات قبل أن يسمحوا له بالانتقال إلى مناطق قوات المقاومة المشتركة في الجبهة الشرقية، لإجراء لقاء مع ممثلي الحكومة الشرعية”، لتستهدف الميليشيات بعد ذلك موكبه دون أن يصاب بأذى، حسب الأمم المتحدة، التي أكدت سلامة مراقبيها بعد تقارير عن “إطلاق نار” في اليمن.

ويقود كاميرت اللجنة المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد الشهر الماضي، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة.

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أسباب البرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد

أسباب البرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد
الجيش الليبي يضبط الأمن في مدينة سبها وضواحيها

الجيش الليبي يضبط الأمن في مدينة سبها وضواحيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*