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الجيش الليبي يضبط الأمن في مدينة سبها وضواحيها

الجيش الليبي يضبط الأمن في مدينة سبها وضواحيها
http://almnatiq.net/?p=683352
المناطق - وكالات

ضبط الجيش الليبي الأمن والاستقرار في مدينة سبها وضواحيها من خلال تنفيذ كتائب الاستطلاع ووحدات التأمين التابعة للقوات المسلحة الليبية انتشارًا واسعًا على جميع المداخل والمخارج الرئيسية في سبها، إضافة إلى مناطق عدة في الجنوب الغربي لليبيا.
وانتشرت وحدات القوات المسلحة داخل الأحياء والشوارع الحيوية في المدينة.
يأتي هذا الإجراء في إطار العملية الشاملة للقوات المسلحة الليبية لتطهير الجنوب الليبي من التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة.

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