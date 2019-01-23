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وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
http://almnatiq.net/?p=683358
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر وظائف أكاديمية وبحثية (للسعوديين) من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وجاءت الوظائف في الأقسام التالية:

– الهندسة المعمارية
– هندسة وإدارة التشييد
– العمارة
– تخطيط المدن والأقاليم
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة الكهربائية
– هندسة البترول
– الهندسة المدنية والبيئية
– هندسة الطيران والفضاء
– الفيزياء
– الكيمياء
– علوم الحياة
– الرياضيات والإحصاء
– المالية والاقتصاد
– الإدارة والتسويق
– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية
– برنامج السنة التحضيرية
– اللغة الإنجليزية
– التربية البدنية
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات
– هندسة النظم
– هندسة الحاسب الآلي
– علوم الأرض
– كلية المجتمع (بالدمام)
– الدراسات الدولية والاجتماعية
– الدراسات الاسلامية والعربية

وأوضحت أن التقديم من خلال الرابط في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان.

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