وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر وظائف أكاديمية وبحثية (للسعوديين) من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.
وجاءت الوظائف في الأقسام التالية:
– الهندسة المعمارية
– هندسة وإدارة التشييد
– العمارة
– تخطيط المدن والأقاليم
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة الكهربائية
– هندسة البترول
– الهندسة المدنية والبيئية
– هندسة الطيران والفضاء
– الفيزياء
– الكيمياء
– علوم الحياة
– الرياضيات والإحصاء
– المالية والاقتصاد
– الإدارة والتسويق
– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية
– برنامج السنة التحضيرية
– اللغة الإنجليزية
– التربية البدنية
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات
– هندسة النظم
– هندسة الحاسب الآلي
– علوم الأرض
– كلية المجتمع (بالدمام)
– الدراسات الدولية والاجتماعية
– الدراسات الاسلامية والعربية
وأوضحت أن التقديم من خلال الرابط في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان.
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