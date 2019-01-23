وظائف شاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر وظائف أكاديمية وبحثية (للسعوديين) من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وجاءت الوظائف في الأقسام التالية:

– الهندسة المعمارية

– هندسة وإدارة التشييد

– العمارة

– تخطيط المدن والأقاليم

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة الكهربائية

– هندسة البترول

– الهندسة المدنية والبيئية

– هندسة الطيران والفضاء

– الفيزياء

– الكيمياء

– علوم الحياة

– الرياضيات والإحصاء

– المالية والاقتصاد

– الإدارة والتسويق

– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية

– برنامج السنة التحضيرية

– اللغة الإنجليزية

– التربية البدنية

– علوم الحاسب الآلي والمعلومات

– هندسة النظم

– هندسة الحاسب الآلي

– علوم الأرض

– كلية المجتمع (بالدمام)

– الدراسات الدولية والاجتماعية

– الدراسات الاسلامية والعربية

وأوضحت أن التقديم من خلال الرابط في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان.