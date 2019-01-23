خطط أوروبية لإنشاء “منجم” على سطح القمر

المناطق - وكالات

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية “إيسا” مؤخرا عن خطط لإنشاء منجم على سطح القمر بحلول عام 2025، في خطوة قد تعزز سباق الفضاء العالمي.

وتعني الخطوة الأوروبية أنه سيتم إنشاء قاعدة على القمر، وهي خطوة مماثلة لخطوات كشفت عنها كل من روسيا والصين، في حين أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أنها تسعى لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

وتتركز خطوة وكالة الفضاء الأوروبية “إيسا” على إقامة منجم على القمر لاستغلال الحطام الصخري الذي يمكن أن يستخرج منه مادة تصلح كوقود للصواريخ.

وللوصول إلى هذه الغاية، وقعت وكالة الفضاء الأوروبية اتفاقا مع مجموعة “أريان” لصناعة الصواريخ الفضائية لوضع أسس لقاعدة قمرية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعتقد الوكالة الأوروبية أن استغلال موارد الفضاء قد تشكل أساسا لاستكشاف القمر بصورة دائمة، بينما تعتبر خططها جزءا من مخطط استراتيجي لكي تصبح أوروبا شريكا في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء خلال العقد المقبل، بحسب بيان وكالة الفضاء الأوروبية.